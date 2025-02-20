مطار القاهرة يسير اليوم 643 رحلة جوية لنقل 92 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 643 رحلة سفر ووصول تنقل على متنهم قرابة 92 ألف راكب، من بينهم 44 ألف و544 راكب وصول على متن 319 رحلة من وجهات دولية وداخلية، فى حين يغادر على مدار اليوم 47,180 راكب على مدار 24 ساعة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل الخميس 319 رحلة على متنهم أكثر من 44,544 راكب قادمين من وجهات مختلفة دولية وداخلية منهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وكندا واليونان وروسيا وأسبانيا والسويد والدنمارك والنمسا وكندا والإمارات والسعودية وتركيا والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عمان والعديد من الوجهات الإفريقية والأسيوية .



فى حين يغادر من مطار القاهرة اليوم 324 رحلة سفر إلى وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها 47,180 راكب إلى أمريكا ولندن وباريس وكوبنهاجن وأمستردام وأثينا وفيينا وكندا والرياض وجده والمدينة وأبوظبى ودبى والشارقة ومسقط والكويت والدوحة وعمان هذا وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.