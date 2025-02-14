وزير الطيران يلتقي بوفد بريطانى لبحث اٍنشاء مجمع طبى متكامل بمطار القاهرة الدولى

كتب أحمد مصطفى

اٍلتقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من مستشفى كينجز كوليدج يترأسه برامود بالاكرشنان شريك الرعاية الصحية بمستشفى كينجز كوليدج والدكتور مهند خالد، رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC) ممثلين عن السفارة البريطانية بالقاهرة وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، جاء هذا اللقاء عقب عودة الوزير من زيارته الرسمية للمملكة المتحدة على رأس وفد من قيادات الطيران المدني.

وخلال اللقاء، تم مناقشة إمكانية إنشاء مجمع طبي متكامل تابع لوزارة الطيران المدني يقع داخل المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة الدولي، بهدف دعم السياحة العلاجية وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من داخل وخارج قطاع الطيران والمسافرين عبر المطار القاهرة الدولى ، الذي يُعد بوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.

كما تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع، تمهيدًا لتنظيم لقاء موسع مع ممثلي مستشفى كينجز كوليدج لتوقيع مذكرة تفاهم يتم العمل على صياغتها حاليًا.

ومن جانبه أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران عن سعادته بتعزيز التعاون مع الكيانات البريطانية الرائدة في المجال الطبي، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكات لتقديم الرعاية الصحية للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى ودعماً للسياحة العلاجية في مصر.

كما أكد على أهمية التنسيق مع مستشفى كينجز كوليدج لإنشاء المجمع الطبي، الذي سيسهم في تقديم رعاية صحية متطورة، ويرفع من مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، حيث تعد هذه المستشفى من المؤسسات الطبية الرائدة في المملكة المتحدة واوروبا التى تتمتع بسمعة عالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتضم نخبة من الأطباء والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، كما أن لها خبرة واسعة في إدارة المرافق الصحية الكبرى.