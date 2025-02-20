مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 543 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين،الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي انتشر بكثافة في المنطقة.

وتتعرض البلدة لاقتحام يومي من قوات الاحتلال التي تحاول فرض أمر واقع والسيطرة على المنطقة، لتحقيق أهداف المستوطنين.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان - في تقرير لها - أن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي، اعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس بـ76 اعتداءً، والخليل بـ55، وقلقيلية بـ31.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس، و31 في رام الله.

