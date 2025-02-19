اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

الأربعاء، 19 فبراير 2025 11:02 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية علنية بحماية شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار اقتحام المستعمرين.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

من ناحية اخرى ، استُشهد طفل، صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المطار، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وبين السابع من أكتوبر 2023 والتاسع عشر من يناير 2025، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 







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المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى

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