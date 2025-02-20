رئيس كازاخستان يؤكد للعاهل الأردنى رفضه لتهجير الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية

أ ش أ

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تأييد بلاده لموقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مثمنا جهود المملكة في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني رئيس كازاخستان، في قصر الحسينية،حيث بحثا العلاقات الثنائية وأبرز مستجدات المنطقة.

وركز الزعيمان خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على متانة العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون في عدة مجالات، خاصة الاقتصادية منها.

وبين العاهل الأردني، في بداية اللقاء الموسع أن زيارة الرئيس توكاييف فرصة مهمة للبناء على العلاقات الوطيدة بين الأردن وكازاخستان، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا توجه كازاخستان بتعزيز التعاون في الاستثمار.

من جهته، أعرب رئيس كازاخستان عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على الاتفاقيات بينهما بما يحقق مصالحهما، مشيرا إلى المواقف المشتركة بين الأردن و كازاخستان حيال التطورات على المستوى الدولي.

وشهد الملك عبدالله الثاني ورئيس كازاخستان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والإعلام.

وتربط الأردن وكازاخستان اتفاقيات سابقة تركز على تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجالات النقل، والتعدين، والتعليم العالي، والتكنولوجيا، والثقافة، والسياحة، والصحة، والزراعة، والبيئة.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير علي بن الحسين، التطورات الخطيرة في الإقليم، خاصة في غزة والضفة الغربية، وجهود تعزيز الاستقرار في سوريا ولبنان.

وتم التأكيد على تطابق وجهات النظر حيال الأوضاع الراهنة، طبقا لبيان الديوان الملكي.

وتسلم الملك عبدالله الثاني من الرئيس توكاييف وسام "ألتين قيران" (النسر الذهبي) وهو أعلى وسام في جمهورية كازاخستان يُمنح لرؤساء الدول، تقديرا لدور جلالته في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ووجه رئيس كازاخستان دعوة إلى الملك عبدالله الثاني لزيارة بلاده.