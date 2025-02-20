رئيس "القومى للمرأة" ووزيرة التضامن تتفقدان جناح المجلس فى معرض ديارنا

كتب محمود راغب

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيس المجلس، جناح المجلس ضمن فعاليات معرض " ديارنا " والذى يقام تحت عنوان "أرض العز"، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 13 حتى 28 فبراير للعام السادس على التوالي.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة بأيادى سيدات مصر من مختلف محافظات الجمهورية، خاصة منتجات المرأة السيناوية المميزة والمعبرة عن الأصالة، موضحة أن السيدات تدربن ضمن برامج ومشروعات المجلس المختلفة، كما أكدت على أن المجلس يسعى دائمًا لدعم السيدات المنتجات وتقديم الفرص لهن للنمو والتوسع في أعمالهن لتمكينهن اقتصاديا.

وشهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا مع العارضات، حيث استمعت رئيس المجلس القومي للمرأة ووزيرة التضامن الاجتماعي إلى قصص نجاح السيدات المشاركات والتحديات التي يواجهنها، مع التأكيد على استمرار الدعم لهن من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.

يضم جناح المجلس مجموعة متنوعة من منتجات السيدات اللاتى حصلن على تدريبات بالمجلس من مختلف المحافظات، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ومشروع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشمل المنتجات ملابس، ومشغولات يدوية، وحلي ، مما يعكس التراث الثقافي الغني.

ويُذكر أن معرض "ديارنا" يُعد من أكبر المعارض الداعمة للحرف اليدوية والتراثية في مصر، ويشارك فيه عدد كبير من العارضين من مختلف المحافظات، بهدف تعزيز فرص التسويق والترويج للمنتجات المحلية.