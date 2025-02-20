الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم بافتتاح 115مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 115 مسجدًا جديدًا غدا الجمعة 21 من فبراير 2025م، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 76 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و39 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 964 مسجدًا، من بينها 659 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و305 مساجد صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13045 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 21 مليارًا و543 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة المنوفية:

إحلال وتجديد: مسجد سيدي عزاز، قرية الراهب – مركز شبين الكوم.

صيانة: مسجد الشيخ محمود عبد الدايم، شبرا باخوم – مركز قويسنا؛ مسجد المستشفى، ميت بره – مركز قويسنا؛ مسجد سيدي خضر، قرية سرسنا – مركز الشهداء.



وفي محافظة بني سويف:

إحلال وتجديد: مسجد مصطفى كامل الغمراوي، طريق أبو السعود القديم – بندر بني سويف.

صيانة: مسجد الشيخ إسماعيل، عزبة الشيخ إسماعيل، قرية نعيم – مركز بني سويف؛ مسجد الرحمن، قرية الدوية – مركز بني سويف؛ مسجد الرحمن، قرية بليفيا – مركز بني سويف؛ مسجد عاقولا البحري، قرية بليفيا – مركز بني سويف؛ مسجد الإيمان، قرية أشمنت – مركز ناصر.



وفي محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد الحاج عبد الحميد بحيري، قرية طحلة – مركز بنها؛ مسجد الدياب، قرية العمار الكبرى – مركز طوخ – إدارة برشوم؛ مسجد البحري (واضحة)، قرية قرنفيل – مركز القناطر الخيرية؛ مسجد النور، قرية طحوريا – مركز شبين القناطر.

إنشاء: مسجد القدس، الحي الثاني – مدينة العبور.

صيانة: مسجد أبو قفة، قرية الحصة – مركز طوخ؛ مسجد المصطفى، قرية مجول – مركز بنها؛ مسجد الشرقي، قرية الحصافة – مركز شبين القناطر؛ مسجد الرحمة، عزبة البلاس، قرية سندنهور – مركز بنها؛ مسجد شهداء الأقصى، قرية شلقان – مركز القناطر الخيرية.



وفي محافظة الوادي الجديد:

إحلال وتجديد: مسجد فجر الإسلام – مدينة الخارجة.



وفي محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد العلم والإيمان، قرية سمخراط – مركز الرحمانية؛ مسجد منشية روضة خيري، قرية بلقطر الشرقية – مركز أبو حمص؛ مسجد خورشيد الغربي، قرية المسيل – مركز الدلنجات؛ مسجد النور، عزبة أبو صالح، قرية حفص – مركز دمنهور؛ مسجد ربعة الشرقي، قرية نديبة – مركز دمنهور؛ مسجد عزبة رجب، قرية زاوية غزال – مركز دمنهور؛ مسجد السابعة جناكليس، قرية النمرية – مركز أبو المطامير؛ مسجد صلاح الدين الجديد، قرية سراندوا – البرنوجي – مركز دمنهور؛ مسجد طعمة البحرية، قرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار؛ مسجد رسلان، قرية قوبانية أبو قير – مركز كفر الدوار؛ مسجد أبو بكر الصديق، قرية الحماد – مركز رشيد؛ مسجد الوهاب الرزاق، عزبة السجيني – قرية اليشع الكيلو ٢٧ طريق وادي النطرون – النوبارية – مركز أبو المطامير.



وفي محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد الشيخ محمد عبد العليم أبو العيون، قرية دشلوط – مركز ديروط؛ مسجد السلمانية، قرية بني حسين – مركز أسيوط؛ مسجد السلطان، قرية الدوير – مركز صدفا.

إنشاء: مسجد سيد الشهداء – مدينة منفلوط.

صيانة: مسجد الفتاح، قرية جرف سرحان – مركز ديروط؛ مسجد الفتح الإسلامي، قرية القصير – مركز القوصية.

وفي محافظة الدقهلية:

إحلال وتجديد مسجد: هيكل باشا الكبير، قرية كفر غنام – مركز السنبلاوين؛ ومسجد: عزبة موسى الديب – مركز السنبلاوين؛ ومسجد: فهمي خليل، المعصرة – مركز بلقاس.

وفي محافظة الغربية:

إحلال وتجديد مسجد: النور، قرية صفط تراب – مركز المحلة الكبرى؛ ومسجد: السلام، قرية الأنبوطين – مركز السنطة؛ ومسجد: القمري – مدينة بسيون؛ ومسجد: الكبير، قرية محلة اللبن – مركز بسيون.

وفي محافظة دمياط، تم إحلال وتجديد مسجد: المتبولي، قرية السنانية – مدينة دمياط.

وفي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد مسجد: الشيخ علي الطيب، قرية هوارة عدلان – مركز الفيوم؛ ومسجد: الرحمن، عزبة حسين ضيف الله – مركز سنورس؛ ومسجد: قباء، قرية جردو – مركز إطسا؛ ومسجد: الروبيات الشرقي، قرية الروبيات – مركز طامية؛ ومسجد: العمدة، قرية طبهار – مركز إبشواي؛ ومسجد: التقوى، قرية دمشقين – مركز الفيوم؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، عزبة القزازفة، قرية المحمودية – مركز إطسا؛ ومسجد: الشيخ موسى – مركز سنورس؛ ومسجد: حمدي حسين، عزبة صالح شماطة – مركز سنورس؛ ومسجد: حلبود، قرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد: أحمد علي، قرية العزازية – مركز طامية؛ ومسجد: الرضوان، قرية جردو – مركز إطسا؛ ومسجد: مناشي العرب، قرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد: الحمد والرحمة، عزبة العادل – مركز سنورس.

وفي محافظة سوهاج:

إحلال وتجديد مسجد: الرحمن، نجع أبو عبده – مركز البلينا؛ ومسجد: العتيق، قرية عرب الصبحة – مركز جنوب دار السلام؛ وصيانة مسجد: الرحمن – بندر دار السلام؛ ومسجد: آل زعفر، قرية فزارة – مركز المراغة.

وفي محافظة الإسماعيلية:

إنشاء مسجد: النور، الكيلو ١٧ السمان – مركز ومدينة القنطرة غرب؛ ومسجد: عبد المنعم الفقي، قرية الأمل – مركز ومدينة القنطرة شرق؛ ومسجد: عبد اللطيف الثويني، قرية الرياح نمرة ٣ – مركز ومدينة القنطرة غرب.

وفي محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد مسجد: الرحمن مدين، قرية المتانيا – مركز العياط؛ ومسجد: الإخلاص، قرية برك الخيام – مركز كرداسة؛ وإنشاء مسجد: بر الوالدين، قرية منشأة دهشور – مركز البدرشين؛ ومسجد: الرحمن الرحيم، قرية بني مجدول – مركز كرداسة؛ ومسجد: الإحسان، بجوار السوق – مركز كرداسة.

وفي محافظة قنا:

إحلال وتجديد مسجد: الرحمن، نجع الجنينة – مركز فرشوط؛ ومسجد: العتيق، قرية الشلايلة – مركز نجع حمادي؛ وإنشاء مسجد: الشيخ نبيه، قرية هو – مركز نجع حمادي؛ وصيانة مسجد: عزبة الشباب، قرية العركي – مركز فرشوط؛ ومسجد: الشهيد محمد محمود، قرية الحاج سلام – مركز فرشوط؛ ومسجد: التقوى، قرية العركي – مركز فرشوط.

وفي محافظة مطروح:

إحلال وتجديد مسجد: التقوى، قرية حسنبك – مدينة الضبعة؛ ومسجد: خالد بن الوليد، قرية فوكة – مدينة الضبعة؛ وصيانة مسجد: الصفا والمروة، قرية كشوك عميرة – مركز مطروح.

وفي محافظة الأقصر:

إحلال وتجديد مسجد: أبو بكر الصديق، نجع أحمد سليم؛ ومسجد: أولاد دهمش، المحاميد القبلي – أرمنت؛ وإنشاء مسجد: التيسير، عزبة الخزان – مركز إسنا؛ وصيانة مسجد: أمير الصعيد (أبو عياد) – بندر الأقصر.

وفي محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد مسجد: الكبير، قرية كفر يوسف – مركز الزقازيق؛ ومسجد: الزهراء، قرية الناصرية – مركز صان الحجر؛ ومسجد: محمد شفيع، قرية جزيرة السعادة – مركز الزقازيق؛ ومسجد: الجندي، قرية الرمالي، منشأة أبو عمر – مركز الحسينية؛ وصيانة مسجد: أبو بكر الصديق، كفر العزازي – مركز أبو حماد.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد مسجد: هيبة، قرية هيبة – مركز الرياض؛ ومسجد: القبلي، قرية دمنكة – مركز دسوق؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية منشية عباس – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: النور، عزبة خضر غانم – مركز سيدي سالم؛ وصيانة مسجد: الكبير، قرية الخوالد البلد – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: عزبة ٣ الكبير – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: الكبير، قرية الخوالد القبلية – مركز سيدي سالم؛ ومسجد: أبو قايد الكبير، قرية الرصيف – مركز الرياض؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية أولاد نصير – مركز بلطيم؛ ومسجد: الإمام الشعراوي – مركز الحامول؛ ومسجد: حمودة عبد العاطي – مركز مطوبس؛ ومسجد: سيدي معروف، قرية سنديون – مركز فوة.

وفي محافظة أسوان:

إحلال وتجديد مسجد: علي زين العابدين، فطيرة – مركز كوم أمبو؛ ومسجد: أحمد بشير، نجع المداب، قرية غرب أسوان – مركز أسوان؛ وإنشاء مسجد: الروضة الشريفة، الغابة الكبيرة – مركز دراو؛ ومسجد: مجمع مصعب بن عمير، الحباري – مركز إدفو؛ ومسجد: بر الوالدين، نجع الدقاديق، قرية الكلح شرق – مركز إدفو؛ وصيانة مسجد: العتيق، الشاويش، حاجر السباعية – مركز إدفو؛ ومسجد: السيدة زينب، نجع هيكل، البصيلية بحري – مركز إدفو؛ ومسجد: الجرامي، قرية البياض – مركز إدفو؛ ومسجد: البر والهدايا، البصيلية قبلي – مركز إدفو.

وفي محافظة السويس:

صيانة مسجد: البلبوشي، شندورة – حي الجناين.

وفي محافظة المنيا:

صيانة مسجد: عمر بن الخطاب، قرية نزلة العرين القبلي – مركز ملوي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.