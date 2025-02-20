أوقاف الغربية تطلق حملة مكبرة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لشهر رمضان

الغربية محمد طارق

فى إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد، وذلك بدايةً من مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا، أحد أهم وأشهر المساجد بالمحافظة.

وأكد الدكتور نوح العيساوى وكيل وزارة أوقاف الغربية، أن هذه الحملة تأتى فى إطار توجيهات وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل، مشددًا على أهمية توفير بيئة نظيفة ومريحة للعبادة.



وأضاف أن الحملة تشمل تنظيف وتعقيم جميع المساجد، إلى جانب التأكد من جاهزية الإنارة وأجهزة الصوت، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة داخل دور العبادة، وتأتى هذه المبادرة فى إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لمرتادى المساجد، وضمان أداء الشعائر الدينية فى أجواء روحانية مناسبة خلال الشهر الكريم.