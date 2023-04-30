انطلاق الأسبوع الثقافى بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا اليوم.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، عن انطلاق الأسبوع الثقافى بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا اليوم الأحد، ويستمر حتى الأربعاء 3 مايو المقبل.

وأوضحت المديرية أن الأسبوع الثقافى يبدأ عقب صلاة العشاء وتوجيه الدعوه عامة للجميع.

وأشارت المديرية، إلى أن اليوم الأول يتضمن محاضرة بعنوان الكليات الست ومكانة الوطن منها، يقدمها الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، والدكتور محمود الهلالى إمام المسجد، يعقبها تلاوة قرآنية وابتهالات للشيخ إبراهيم سيد الرخاوى، وتتضمن محاضرة اليوم الثانى محاضرة بعنوان قيمة العمل يلقيها الشيخ عبد المهيمن محمد وكيل المديرية، والدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا، ثم تلاوة وابتهالات للشيخ أحمد عبد الرؤوف الطويل.

ويلقى محاضرة اليوم الثالث الشيخ محمد عبد الغنى صوله والدكتور السيد محمد رداد بعنوان أثر القيم والأخلاق فى بناء الدول يعقبها تلاوة قرآنية وابتهالات للشيخ أحمد عبد الرؤوف الطويل.

ويختتم اليوم الأخير بمحاضرة بعنوان حق الوطن على أبنائه يلقيها الدكتور حسن محمد عيد أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا والدكتور عبد الرحيم إمام المسجد يعقبها تلاوة قرآنية وابتهالات دينية للشيخ محمد السيد خلف الله.