أستاذ أورام: المبادرات الرئاسية وحدت البروتوكولات العلاجية بالمحافظات

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة مها صلاح النجار أستاذ علاج الأورام، منسق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بجامعة أسيوط، خلال المؤتمر الدولى الــ 16 لقسم الأورام بطب أسيوط، إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يحقق شفاء تام من سرطان الثدى بنسبة أكثر من 90%.



وأوضحت، أن هناك تعاونا بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لأن هناك حالات يتم فحصها فى المستشفى بطب أسيوط وإذا ثبت إصابتها يتم تحويلها لاستكمال إجراءات علاجها.



وقالت، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وحدت بروتوكولات العلاج على مستوى الجمهورية، كما يتم فحص المريض، ويتلقى أفضل خدمة فى المبادرات الرئاسية، ويتم عمل جميع الفحوصات بقرارات على نفقة الدولة، وذلك بالمجان مما يرفع الأعباء عن الأسر المصرية، ويتم عمل جميع التحاليل وتوفير العلاجات مجانا من خلال المبادرة سواء قبل العملية أو بعدها حيث يتلقى المريض أفضل خدمة من خلال فريق طبى متكامل من الأطباء.



