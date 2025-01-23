المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تقدم جميع خدمات الكشف المبكر والعلاج مجانا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، خلال المؤتمر الدولى لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى، أن المؤتمر الـ 17 الذى يعقد حاليا بالقاهرة يرفع شعار "عالم واحد وكفاح واحد".

وأضاف، إن المؤتمر استعرض نتائج المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والإنجازات التى حققتها خلال 5 سنوات من بدء المبادرة، مؤكدا ان المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تقدم جميع خدماتها مجانا، دون أن تتحمل المرأة المصرية أى أعباء مادية فى التشخيص والعلاج.



الدكتور هشام الغزالى

وأضاف، إن المؤتمر استعرض أحدث الأبحاث المتعلقة بسرطان الثدى والأمراض النسائية التى تصيب المرأة، موضحا، أن المؤتمر ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة منها تجنب استئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط في بعض حالات أورام الثدي المبكرة خصوصا بعد النجاح الكبير التي حققه استئصال الغدة الحارسة فقط، مضيفا، أن المؤتمر يعكس مدى الالتزام المحلي والدولي بمحاربة الأورام السرطانية حول العالم، مشيرًا للنجاح الكبير الذي حققته مصر خلال الأعوام الماضية في تطوير منظومة الكشف المبكر والعلاج مرضى الأورام وخاصة سرطان الثدي والأورام التي تصيب السيدات، من خلال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة مجانا، فضلاً عن إصدار التوصيات التي أصبحت بمثابة حجر الأساس لوضع استراتيجيات فعالة لمواجهة الأورام السرطانية.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم عبد السميع، مدير إحدى شركات الأدوية التى تدعم مرضى الأورام، إن الوعي بأهمية الكشف المبكر يرفع معدلات الشفاء ويقلل الأعباء الصحية والاقتصادية على المجتمع، موضحا، أن رؤية الشركة تتوافق مع رؤية الدولة التي تضع صحة المرأة في مقدمة أولوياتها.

وشهد المؤتمر استعراضًا لنتائج أحدث الدراسات التي تدعو لاتخاذ خطوات جادة لتنفيذ استراتيجيات فعّالة لمكافحة السرطان على المستوى العالمي، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكدت نتائج الدراسات على أهمية التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعّالة لجميع المرضى.

وأضاف الدكتور حازم عبد السميع، إن جهودنا لا تقتصر فقط على تقديم أحدث العلاجات عالميًا، بل نسعى أيضًا لتوفير الدعم العلمي للقطاع الصحي، مما يساهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتمكين المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي والاندماج في المجتمع.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال جلسة خاصة لمنظمة الصحة العالمية مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، قد أكد إن مصر حققت نجاحات كبيرة جدا فى القضاء على فيروس سي، واستطاعت مصر أن تسيطر على فيروس بي وهو نجاح آخر يضاف للمنظومة الصحية المصرية وهو جزء كبير من مبادرات الصحة العامة بتشخيص وعلاج الأورام.