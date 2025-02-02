اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 فبراير 2025 11:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس بالاسم ورقم الجلوس

الأحد، 02 فبراير 2025 10:50 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس بالاسم ورقم الجلوس
السويس - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعداية في السويس للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتمادها من اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، بنسبة نجاح بلغت 85.3%.

وأكد محافظ السويس على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، بهدف إعداد جيل من الشباب المثقف والمتميز لخدمة المجتمع. معربا عن شكره وتقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمعلمين على دورهم الكبير في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم في مدارس المحافظة.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس السويس 15607 طلاب وطالبات.

للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس ..اضغط هنا







مشاركة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

السويس

محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية

اعدادية السويس

نتيجة اعدادية السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس بالاسم ورقم الجلوس






الرجوع الى أعلى الصفحة