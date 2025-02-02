نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس بالاسم ورقم الجلوس

السويس - صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعداية في السويس للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتمادها من اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، بنسبة نجاح بلغت 85.3%.

وأكد محافظ السويس على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، بهدف إعداد جيل من الشباب المثقف والمتميز لخدمة المجتمع. معربا عن شكره وتقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمعلمين على دورهم الكبير في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم في مدارس المحافظة.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس السويس 15607 طلاب وطالبات.

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