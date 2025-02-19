وزيرة التخطيط: تطوير التعليم فى مقدمة أولويات الحكومة

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تطوير التعليم في مقدمة أولويات الحكومة وخاصة التعليم الفني، مضيفة أن العالم يشهد تطورا كبيرا بشأن منظومة التعليم الفنى والعمل بشأن وظائف المستقبل.

وأضافت المشاط خلال كلمتها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، بالمعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي ايديوتك 2025، أن الدولة تسعي لتعزيز التدريب الفني والمهني والتكنولوجي، مشددة على أن تطوير منظومة التعليم الفني باتت ضرورة لذا وضعت الدولة استراتيجية لتحقيق ما ترجوه من التعليم الفني.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه اتساقا مع الرؤية التنموية الشاملة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تستهدف الدولة تعزيز منظومة شاملة للتعليم الفني والتدريب المهني انطلاقا من أهمية هذا القطاع لتأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

ولفتت إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطبيق استراتيجية جديدة للاستثمار غير المباشر من 2025 إلى 2030 في إطار رأس المال المعرفي وتعزيز الابتكار وتطوير المهارات لتعزيز قوة تنافسية لسوق العمل الدولي، مشيرة إلى أنه في هذا السياق تعمل الدولة على التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية وتطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للربط بين التعليم الفني وسوق العمل وتقديم ما يخدمه بكوارد وخريجين على مستوى عال.

وأضاف أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر والعالم أجمع، مشددا على أن الملتقي هذا العام يمثل فرصة كبيرة لطلاب الإعدادية للتعرف على الفرص المتاحة في منظومة التعليم الفني وما يقدمه ، فضلا عن تأهيلهم للجامعات التكنولوجية للحصول على البكالوريوس.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، مشيراً إلى خطة الدولة تكمن في فتح آفاق جديدة لسوق العمل وتعزيز التنافسية من خلال توفير العمالة المدربة والمؤهلة من خلال من منظومة التعليم.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها سياسية تعليمية متكاملة بشأن التعليم الفني، لافتا إلى أن المجال بات مفتوحا لطلاب التعليم الفني والتأهيل والتدريب والالتحاق بسوق العمل مع روافد التعليم الحالية في مصر منها التعليم التكنولوجي بجانب التعليم الفني.