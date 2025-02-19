وزارة العمل: تراجع البطالة إلى 6.4% رغم التحديات العالمية

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى لوزارة العمل، إن مصر رغم التحديات العالمية في ظل سياسات الجمهورية الجديدة، نجحت في مواجهة البطالة التى تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.4% في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات قالت إن البطالة من أهم التحديات التي تواجهها المنظمة حيث أنها تتراوح ما بين %10 إلى 12% ، حول العالم.

وأشار المستشار الإعلامى لـ وزارة العمل إلى إعلان المديرة الإقليمية للدول العربية، بشأن أن نسبة البطالة فى فلسطين وحدها تتجاوز 51%، وفي غزة وحدها تفوق الـ 80%، بسبب ممارسات "الإحتلال"،

وسبق أن أكدت المنظمة الدولية - في تقرير حديث - أن عدد العاطلين حول العالم اقترب من الـ 110 ملايين متعطل، بسبب غياب التنمية والإضطرابات العالمية.

وكانت قد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في الحضر تراجع إلى 8.9% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.1% في الربع السابق، مقابل 9.7% فى الربع المماثل من العام السابق ، وأشارت بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2024 إلى أن معدل البطالة في الريف بلغ 4.5% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4% في الربع السابق، مقابل 4.8% في الربع المماثل من العام السابق.



