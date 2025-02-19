وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن انقطاع الحيض

وقالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة تساعد فى التقليل من تأثير التغيرات الطبيعية للجسم المحتملة فى مرحلة انقطاع الحيض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن ممارسة الرياضة بانتظام والكشف المبكر والمتابعة الدورية، من أهم طرق الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ممارسة الرياضة لمرضى الكبد والتى تتضمن..

- تنشيط الدورة الدموية.

- تحسين كفاءة عمل الإنسولين.

- المساعدة فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إن جهود البرنامج الوطني لمتابعة مرضى التليف الكبدي ونتائج مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد تهدف إلى الحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان الكبد، والذي يعد أهم المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالتليف الكبدي وذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية للقضاء على الفيروسات الكبدية.