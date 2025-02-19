هيئة الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية متخصصة فى طب وجراحة العيون

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق إنجازات نوعية في خدمات طب وجراحة العيون، لافتة إلى تقديم أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية متخصصة بإقليمى القناة والصعيد، من خلال مستشفى رمد بورسعيد ومستشفى الرمد التخصصى بأسوان، وذلك فى إطار التوسع فى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى أن مستشفى رمد بورسعيد يُعد إحدى المنشآت الطبية الرائدة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث قدم أكثر من 1.25 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل منذ انضمامها للمنظومة، وهو ما يعكس دورها كمركز مرجعى لزراعة القرنية فى إقليم القناة، وتشمل الخدمات التخصصية للمستشفى "عمليات انفصال الشبكية، المياه البيضاء والزرقاء، إصلاح الحول، والجراحات التجميلية للعين.. إلخ"، وهو ما يسهم فى تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأضاف أن المستشفى يطبق أعلى معايير التعقيم باستخدام تقنية البلازما، لضمان بيئة آمنة خالية من العدوى، وهو ما ساهم فى حصولها على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، لتكون ثانى مستشفى حكومى فى مصر يحصل على هذا الاعتراف بعد مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى الرمد بأسوان منذ انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل عام 2022، أصبح نموذجًا للرعاية الصحية المتقدمة في مجال طب وجراحة العيون، حيث يقدم خدمات طبية متخصصة لقاطني إقليم جنوب الصعيد، تشمل عيادات المياه البيضاء، الجلوكوما، الشبكية والجسم الزجاجي، عيون الأطفال والحول، وعيادات التجميل.

وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى يوفر فحوصات طبية متقدمة، مثل التصوير المقطعي للشبكية والعصب البصري، الموجات الصوتية على العين، قياس قوة العدسة المزروعة، تصوير قاع العين بالألوان، واختبارات مجال الإبصار، مما يعزز دقة التشخيص وخطة العلاج.

وأضاف أن المستشفى قدم أكثر من 50 ألف خدمة طبية منذ تشغيله، منها 13,464 فحصًا طبيًا بأحدث الأجهزة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، و3,048 عملية جراحية دقيقة شملت عمليات المياه البيضاء، المياه الزرقاء، وحقن الشبكية، مما يعكس نجاح المستشفى في تقديم خدمات العيون التخصصية بكل مستوياتها.

وأكدًا أن هيئة الرعاية مستمرة في تطوير خدمات طب وجراحة العيون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تطبيق أحدث التقنيات، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة، وتحقيق التكامل بين المنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الجودة العالمية.