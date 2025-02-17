تأمين صحى شامل.. بدء العد التنازلي لتقديم خدمات صحية متميزة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تسعي الدولة المصربة متمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، علي تعزيز وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية شاملة وفقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية .

وتتواصل الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويجري إستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والذى يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن، حيث وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 6 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية.

ويتابع فرع الرعاية الصحية بأسوان، خطط العمالة بمنشآت الهيئة، ومتابعة مستجدات الإدارات الفنية المختلفة بالفرع، وذلك بهدف تقييم وتطوير آليات العمل التي تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، ومتابعة مستجدات الجولات المرورية وتقييم الأداء في منشآت فرع الهيئة بأسوان، ومتابعة مستجدات الجولات المرورية الصباحية والمسائية التي تمت على منشآت فرع الهيئة بأسوان، وذلك بهدف تقييم وتطوير آليات العمل التي تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

كما قام الدكتور محمد نشأت، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤخرا بعقد اجتماع موسع مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية بمستشفى أسوان التخصصي لمناقشة خطط استمرار تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة، وتم استعراض خطط العمل وتوزيع الكوادر البشرية في منشآت الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم متابعة سير العمل بالمستشفيات التابعة للهيئة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأداء الطبي والإداري. وتم استعراض المؤشرات التشغيلية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور محمد نشأت مدير عام الإدارة العامة، على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات بدقة، بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لتقديم نموذج رائد في الرعاية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه يتم التجهيزات النهائية للمستشفيات جامعة أسوان علي قدم وساق لدخولها ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ظل الجمهورية الجديدة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

واضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أن مستشفيات جامعة أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة في استكمال منشآت الجامعة الصحية والطبية والتي تضم مستشفي أسوان الجامعي ومستشفي الباطنة التخصصي ومستشفي الجراحة ومستشفي العظام ومستشفي الاستقبال والطوارئ والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة 90٪ وتعد منظومة التأمين الصحي الشامل إضافة للخدمات الطبية والعلاجية للمرضي الصعيد.

وذكر الدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد بأسوان، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير أقسام المستشفي الجامعي والتي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء وإستشاري مختلف التخصصات بمختلف أقسام المستشفي الجامعي وان مستشفي الباطنة التخصصي الجديد وقسم الغسيل الكلوي قد تحمل عبء كبير في تلبية احتياجات المرضي من أهالي أسوان وان قسم جراحة القلب أصبح يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والمتخصصة للأمراض القلب.



مستشفي أسوان التخصصي



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