نقابة المهندسين تقرر الدعوة لعقد الجمعية العمومية 7 مارس المقبل

كتبت آية دعبس

قرر مجلس نقابة المهندسين، الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة 7 مارس 2025 بقاعة (4) مركز المؤتمرات بمدينة نصر، وتفويض الأمانة العامة للنقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية.

كما ثمن المجلس مجهودات لجنة استلام وحدات قرية ريماس المملوكة للنقابة، وتعظيم موقف النقابة في مراجعة موقفها بالكامل مع المستثمر، مما نتج عنه آثار إيجابية ماديا وأدبيا، بعد تعطل المشروع على مدار سنوات عديدة.

وقرر المجلس الموافقة على تفويض لجنة برئاسة المهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، وعضوية كل من: المهندس محمد ناصر والمهندس هشام أمين عضوا المجلس الأعلى للنقابة، للنظر في جدوى الطلب المقدم من إحدى الشركات لتفعيل اتفاقية شراكة على تطوير أرض سيتي ستارز بمدينة نصر، وتحديد أسلوب وأسس التعاون مع الشركة للاستفادة بما لدى الشركة من خبرات في مجال الاستثمار العقاري.

وأوضحت النقابة، أن المجلس أيضا قرر الموافقة على استكمال مصيف المهندسين بالبحيرات المرة بفايد بمحافظة الإسماعيلية في أسرع وقت، واعتماد محاضر لجنة صندوق المعاشات والإعانات، واعتماد محاضر اجتماعات لجنة الإسكان والمشروعات، اعتماد محاضر لجنة مزاولة المهنة، اعتماد محاضر اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، واعتماد محاضر اللجنة العليا للقيد والمعادلات.