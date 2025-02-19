نقابة المهندسين: استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى 31 مارس

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة للمهندسين، استمرار فتح باب التجديد والاشتراك بـ مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم حتى 31 مارس 2025، مشيرة إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى للمساهمة بالمشروع إلى 45 ألف جنيه، بنسبة المساهمة المتعارف عليها، وتم توزيع هذا المبلغ كالتالي:

1- العلاج الطبي من 18 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.

2- الرعاية المركزة من 10 آلاف جنيه إلى 11 ألف و500 جنيه.

3- التحاليل والأشعة من 2000 جنيه إلى 2500 جنيه.

4- الأمراض المستعصية 10 آلاف جنيه.

وعليه تم زيادة نسبة المساهمة لكامل الإجراءات الطبية كالعمليات والخدمات بالعيادات من 10 إلى 20 وكذلك تم زيادة المساهمة في العمليات الشاملة لعام 2025.

وكانت قد اتخذت النقابة خلال هذا العام عدة إجراءات تسهيلًا على الأعضاء وتفاديًا للازدحام، من بينها تحديد أيام لاشترك كل فئة عمرية من المهندسين على النحول التالى:

- الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر الجاري لاشتراك المهندسين فوق الستين.

- الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر2024 لاشتراك أسر المهندسين المتوفين.

- الفترة من 3 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2024 لاشتراك المهندسين من الفئة العمرية: 50 سنة إلى 59 سنة.

- الفترة من 8 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية: 40 إلى 49 سنة.

- الفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر للمهندسين من الفئة العمرية : 22 إلى 39 سنة.

- الفترة من 16 ديسمبر إلى 22 ديسمبر للمهندسين فوق الستين.

- الفترة من 23 ديسمبر 2024 حتى 31 مارس 2025 للمهندسين من كل الفئات العمرية.