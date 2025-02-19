مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 19-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 21: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:08 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:53 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 5:37 م

وقت صلاة العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 19: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م