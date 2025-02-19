مواعيد القطار الكهربائى LRT فى شهر رمضان 2025

كتب سيد الخلفاوى

مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك 2025، تعدل وزارة النقل مواعيد القطار الكهربائى الخفيف، وذلك لتناسب جمهور الركاب خلال الشهر العظيم، وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع مواعيد القطار فى رمضان 2024 .

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6 ص

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 6:15 ص

قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة 6:05 ص

قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) اتجاه عدلى منصور الساعة 6:57 ص

قيام أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:56 ص

قيام قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30 والساعة 8 ص

قيام آخر قطار من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 11:05 م

قيام آخر قطار من عدلى منصور اتجاه بدر الساعة 11:30 م

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة 11:05 م

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر الساعة 11:37 م

قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) اتجاه عدلى منصور الساعة 11:03 م

قيام آخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة 11:26 م