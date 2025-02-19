مصر والمكسيك يدعمان علاقتهما الثقافية بتقديم منحة من كتب لمكتبة الإسكندرية

كتبت: هناء أبو العز

عقدت سفيرة المكسيك بمصر ليونورا رويدا جوتيريز، لقاءًا مع الدكتور أحمد عبدالله زايد، رئيس مكتية الإسكندرية، من أجل تسليم مجموعة من الكتب التراثية عن المكسيك.

وتم تفعيل هذه المنحة التى قامت بها سفارة المكسيك بمصر بفضل التعاون مع الإدارة العامة للتراث التاريخى و الثقافى بوزارة الخارجية المكسيكية، و شبكة المكتبات و الأرشيف بالمركز التاريخى لمدينة المكسيك .

وتم تسليم 32 إصدار ، يتناول موضوعات مختلفة حول التاريخ، والثقافة، و التراث المكسيكى، وستساهم هذه الأعمال فى إثراء مجموعة الكتب الموجودة بمكتبة الإسكندرية، مما سيتيح للباحثين والأكاديمين والقراء المصريين الوصول إلى عددا أكبر من الأعمال التراثية المكتبية عن المكسيك.

وأوضحت السفيرة ليونورا رويدا أن المبادرة تعكس إهتمام المكسيك بالثقافة الدبلوماسية، و التى تعد وسيلة لتعزيز الحوار و التعاون بين البلدين. كما أكدت أن تأثير الثقافة و المعرفة يتخطى الحدود و الحواجز، و تعمل على تعزيز التفاهم المشترك و التقارب بين الشعوب.

من جانبه، عبر الدكتور أحمد عبدالله زايد، عن إمتنانه لمبادرة منح الكتب و أكد على أهمية تشجيع التعاون بين البلدين، كما أكد أهمية دور مكتبة الإسكندرية كمركزا مميزا لإنتاج و نشر الوعى و المعرفة، و ساحة للحوار الثقافى.

تؤكد المكسيك من خلال هذه المبادرة على إلتزامها بالحفاظ على التراث الثقافى و نشره، بإسهامها فى بناء علاقات قوبة بين الدولتين. كما ستواصل سفارة المكسيك بمصر جهودها من أجل تشجيع الأنشطة التى تعمل على دعم التبادل الثقافى و الأكاديمى، و تعميق العلاقات الثنائية بين مصر و المكسيك.