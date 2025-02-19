محافظة القاهرة تعلن وصول قافلة المساعدات الإنسانية الجانب الفلسطينى

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة، أن وصول قافلة المساعدات الإنسانية التى أطلقتها منذ أيام لدعم أهالينا فى غزة إلى معبر رفح الجانب الفلسطينى.

وأضافت المحافظة، أن هذه القافلة تأتى ضمن المرحلة الأولى من أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة أطلقتها الدولة المصرية من محافظات مصر انطلقت يوم السبت الماضى من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، وتضم قافلة محافظة القاهرة 35 شاحنة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع جامعة الأزهر، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى تحمل المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن هذه القافلة تأتى فى إطار التزام الدولة المصرية بدورها الإنسانى والتاريخى فى مساندة الشعب الفلسطينى، لافتًا إلى أن دعم غزة هو واجب إنسانى ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفى السياق شهد معبر رفح البرى صباح اليوم، دخول دفعات جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك استمرارًا للجهود المصرية فى دعم الأشقاء الفلسطينيين.

تأتى هذه المساعدات فى إطار حملة إغاثية موسعة، انطلقت من مختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة قافلة "تحيا مصر"، التى تجسد تضامن الشعب المصرى مع سكان القطاع فى ظل الظروف الإنسانية الراهنة.