محافظ القاهرة: الرئيس السيسى وجه بنشر المكتبات العامة في الأحياء

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مكتبة " اقرأ نون السحار " بمدينة نصر والتى تقدم خدمة القراءة المجانية، حيث التقى بمجموعة من طلبة وطالبات المدارس الذين عبروا عن سعادتهم لوجود مكتبات مجانية بهذا المستوى المتميز الذى يشبع لديهم هواية القراءة بالمجان.

وأكد محافظ القاهرة أن المكتبة التى تشهد إقبال كبير من الطلاب والشباب تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل توجيهات القيادة السياسية الرامية لتعزيز البنية الثقافية والتعليمية فى مصر، وذلك ضمن رؤية الدولة لتأصيل الثقافة وتنمية المجتمع بما يخدم أهداف الوطن التنموية، فهذه المكتبة تُمثل إضافة نوعية لمكتبات مصر العامة، حيث تقدم بيئة محفزة على القراءة والمعرفة، وتوفر فرصًا واسعة لجميع أفراد المجتمع للوصول إلى روافد الثقافة والعلوم .

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن هذه المكتبة التى أقامتها الدولة، تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر المكتبات العامة فى الأحياء كافة، إيمانًا منه بأهمية الدور الذى تقوم به المكتبة فى نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافي".

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المكتبة تقوم بتقديم مواد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية موجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية فى المنطقة بهدف نشر الثقافة والمعرفة، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، ويجعل المكتبة مركزًا للابتكار الفكرى والثقافي.

وتقع المكتبة على محور شينزو أبي، بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 مترًا مربعًا مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مربعًا مخصصة للأطفال، كما تضم المكتبة مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع، وتخصص كحديقة مفتوحة، وتحتوى على 6000 كتاب فى مجالات المعرفة كافة.