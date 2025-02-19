اليوم السابع
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لطلاب الثانوية العامة.. تابع حل النماذج الاسترشادية للامتحانات

الأربعاء، 19 فبراير 2025 01:33 م
لطلاب الثانوية العامة.. تابع حل النماذج الاسترشادية للامتحانات قناة مدرستنا 3
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة التى يتم اتاحتها يوميا على موقع الوزارة يمكن للطلاب متابعة حل وإجابة الأسئلة عبر قناة مدرستنا 3 ويتم إذاعة الحلقات يوميا 10 مساءا مع إعادتها فى اليوم التالى ايضا فى العاشرة صباحا، موضحة أن متابعة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة مهم حتى يتعرف الطلاب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها استعداداً للامتحان النهائي للثانوية العامة فى يونيو المقبل.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3،  عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.







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