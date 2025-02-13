لطلاب الثانوية العامة.. تابع حل النماذج الاسترشادية للامتحانات عبر قناة مدرستنا 3

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لطلاب الثانوية العامة متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، موضحة أنه يتم تخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

ووفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة بدأت الوزارة الاثنين 10 فبراير الجارى، إعلان النماذج الاسترشادية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة والثلاثاء 11 فبراير الكيمياء و12 فبراير اللغة الإنجليزية والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات والجمعة 14 الاحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

https://content.moe.gov.eg/qa