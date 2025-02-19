العاهل البحرينى يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان تتعلق بالعلاقات الثنائية

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تلقى العاهل البحريني لملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من إلهام علييف، رئيس أذربيجان، تتعلق بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وتسلم الرسالة -وفق وكالة الأنباء البحرينية - عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحريني، خلال استقباله شاهين عبداللاييف سفير أذربيجان لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، واستعراض أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.