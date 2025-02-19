الأمم المتحدة: اتساع رقعه الصراع فى السودان وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان

كتبت: هند المغربي

قال تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية في الصراع، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.

واستعرض التقرير الأممي الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق التقرير الأممي تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 مايو إلى 23 يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.