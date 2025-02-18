وزير الخارجية الأمريكي: التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي بشأن عدة قضايا

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي بشأن عدة قضايا خلال محادثات الرياض على أربعة مبادئ أساسية، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة ستكون استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا.



وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، أكد روبيو -حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية"- أن "اليوم يمثل بداية رحلة صعبة"، مشدداً على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأوضح أن التوصل إلى حل يتطلب موافقة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، معتبراً أن "الهدف النهائي هو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام".



وأشار روبيو إلى اتفاق الجانبين على استعادة الموظفين في سفارتي البلدين بواشنطن وموسكو، إلى جانب إنشاء فريق رفيع المستوى لدعم جهود محادثات السلام في أوكرانيا.