إنهاء الحرب فى أوكرانيا.. تفاصيل 4 ساعات ونصف من الاجتماع الأمريكى الروسى بالرياض

وكالات الأنباء

قالت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس فى السعودية، شهدت "اتفاقا على إنشاء آلية تشاور لمعالجة مسببات التوتر" فى العلاقات بين البلدين، مضيفة أنه سيتم العمل على إنهاء الحرب الروسية فى أوكرانيا، "فى أقرب وقت ممكن".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان عقب الاجتماعات، إن الوزيرين الأمريكي ماركو روبيو، والروسي سيرجي لافروف، "اتفقا على الدفع نحو السلام فى أوكرانيا"، موضحة أن تلك الجهود فى "مراحلها المبكرة".

واتفق الوزيران أيضا على التعاون المستقبلي في المسائل الجيوسياسية والفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة عن نهاية الصراع في أوكرانيا.

عقب الاجتماع، قال روبيو إن الاتفاق مع الجانب الروسي في محادثات الرياض على 4 مبادئ، وإن الخطوة المقبلة ستكون عودة الحياة للبعثات الدبلوماسية للبلدين في الولايات المتحدة وروسيا.

وعن الصراع في أوكرانيا، قال الوزير: "اليوم هو بداية رحلة صعبة، والرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأكد على ضرورة موافقة كل الأطراف المنخرطة في النزاع على إيجاد حل لإنهائه، مضيفا: "الهدف واضح وهو الوصول لنهاية عادلة ودائمة ومستدامة للحرب".

فيما صرح لافروف، بأن الجانبين اتفقا على تأسيس عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا وإزالة العقبات أمام البعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن المحادثات التي أجراها الجانبان كانت "مفيدة، إذ استمع الوفدان الروسي والأمريكي لبعضهما البعض واتفقا على تهيئة الظروف لاستعادة التعاون بشكل كامل بين البلدين".

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، إن المحادثات "سارت بشكل جيد"، مضيفا أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، "لن يحدث خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أن شروط عقد اجتماع بين الرئيسين، تمت مناقشتها خلال المحادثات في السعودية.

وأشار إلى أن المحادثات بشكل عام كانت "جدية على كل الأصعدة".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن المحادثات استمرت نحو 4 ساعات ونصف الساعة.

وحضر اللقاءات من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن الجانب الروسي، حضر وزير الخارجية سيرجي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين أوشاكوف.

وكان ترامب قد أكد، الأحد، أنه قد يلتقي بوتين "قريبا جدا" لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة، الأربعاء، وهو أول اتصال مباشر معروف بين رئيسين أمريكي وروسي منذ أن أجرى بوتين مكالمة مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قبل وقت قصير من الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال ترامب إنه اتفق ونظيره الروسي خلال الاتصال، على بدء المفاوضات "فورا" بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكانت الرئاسة الروسية، قد اعتبرت في وقت سابق الثلاثاء، أن التوصل إلى "تسوية طويلة الأمد" للحرب في أوكرانيا "مستحيل"، من دون "معالجة قضايا أمنية أوسع نطاقا في أوروبا".