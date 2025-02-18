منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن عن حاجتها لـ28 شيخ معهد للتعيين

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد بعدد (28) معهدًا بجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى شيخ معهد تعليم نوعي.

ويشترط في المتقدم أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أزهري تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مع إجازة التأهيل التربوي (بالنسبة للمعينين بعد القانون 156 كادر المعلمين) أن يكون المتقدم شاغلًا لدرجة معلم أول (أ) على الأقل وحاصلًا على تقريرين أداء بمرتبة فوق المتوسط خلال العامين السابقين وألا يكون قد وقع عليه جزاء يتجاوز عشرة أيام أو محالًا للمحاكمة التأديبية أو صدر بحقه قرار بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

كما تعلن المنطقة عن أسماء المعاهد والتي جاءت كالتالي: أولا: المعاهد التي تضم مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، وعددهم (4) معاهد وهم، معهد بنين سموحة النموذجي، معهد فتيات سموحة النموذجي، معهد بنين حسين أحمد ، معهد بنين أبو العزائم.

بينما المعاهد التي تضم مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، وعددهم معهدين أثنين وهما معهد فتيات عمر الفاروق النموذجي معهد فتيات الجندي. ثالثًا: المعاهد التي تضم الإعدادي فقط، وعددهم (5) معاهد وهم: معهد بنين غيط العنب ، معهد بنين فاطمة الزهراء ، معهد فتيات محرم النموذجي • معهد فتيات سامية التومي ، معهد بنين الكويت رابعًا: المعاهد التي تضم مرحلة التعليم الابتدائي فقط، وعددهم (16) معهدًا.



