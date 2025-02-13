انطلاق التصفيات المركزية لبطولة الكرة الطائرة المرحلة الثانوية فتيات بأزهر الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

بدأت فاعليات التصفيات المركزية لبطولة الكرة الطائرة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية باستقبال وتسكين المنتخبات الثمانية الصاعدة من القطاعات الأربعة على النحو التالي: قطاع الاسكندرية ( البحيرة - المنوفية ) قطاع بورسعيد ( الدقهلية - الشرقية ) قطاع بني سويف ( القاهرة - الجيزة ) قطاع الأقصر ( أسيوط - سوهاج ) وذلك ببيت شباب الأزهر بسموحة بمدينة الإسكندرية على أن يكون مكان تنفيذ البطولة بملعب الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحه بالإسكندرية .



وقال بيان اليوم إنه تم انعقاد الاجتماع التحضيري للبطولة بحضور الدكتورة نوال حسني رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب كما حضر الاجتماع الاستاذ إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الرياضية والاجتماعية، وألقى " أبوخزيمة" كلمة عن ليلة النصف من شعبان وفضل هذه الليلة والسعي لأخذ الأجر بالعمل الصالح فيها وحث فضيلته الطالبات على التنافس الشريف وعدم التشاحن .