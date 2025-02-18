محكمة الجنح تعاقب مستريحة روض الفرج بالحبس لمدة 3 سنوات

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنح روض الفرج، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن هلالي، بمعاقبة المتهمة "ف.ع" المعروفة بـ"مستريحة روض الفرج" بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وذلك على ذمة القضية رقم 7257 لسنة 2024 جنح روض الفرج.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط مستريحة روض الفرض، وذلك بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في شراء الماركات العالمية من الملابس والأجهزة الإلكترونية، وبلغت قيمة المبالغ التي استولت عليها حتى الآن 3 ملايين جنيهاً وذلك بمنطقتى مدينة السلام وروض الفرج.

وتبين أن المتهمة مقدم ضدها عدة بلاغات حملت أرقام 370 لسنة 2025 قسم شرطة السلام أول و570 لسنة 2025 قسم السلام أول و48 لسنة 2025 قسم شرطة روض الفرج و121 لسنة 2025 قسم شرطة روض الفرج.