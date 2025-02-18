محافظ الجيزة يسلم منحًا مالية لـ66 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

كتبت - مرام محمد

سلم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، 66 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج، منحًا مالية بقيمة 3 ملايين و300 ألف جنيه بواقع 50 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك ضمن مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المنح المالية المقدمة تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تعد أحد المشاريع التنموية الكبري التي تهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصرى والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأكد "النجار"، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية.

وخلال الاحتفالية، هنأ محافظ الجيزة العرائس المقبلات على الزواج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

ولفت المحافظ إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كافة أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية.

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات على الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل علي تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ على الصحة الإنجابية لهم والقدرة على توفير حياة كريمة.



