محافظ الجيزة يكلف بتقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين بعقار كرداسة المنهار

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم كل أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين، بحادث انهيار عقار كرداسة، والذي أسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

وتقدم المهندس عادل النجار، بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يُذكر أن محافظة الجيزة تلقت من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، بلاغًا من النجدة في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025 يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار بشارع الحمول بمدينة كرداسة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مدينة كرداسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وفرع الإسعاف وشركات المرافق للتعامل الفوري مع الحادث والحفاظ على سلامة المواطنين.