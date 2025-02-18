لبنان يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من أراضيه المحتلة

بيروت (أ ش أ)

أكد الاجتماع الاستثنائى بين الرئيس اللبنانى جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الموقف الوطنى الموحد للدولة اللبنانية الذى يشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفى مقدمها القرار 1701، مؤكدين الالتزام الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء، في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي اليوم الثلاثاء، حول المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وأكد الاجتماع، استعداد الجيش اللبناني التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها؛ بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين؛ ويضمن أمنهم واستقرارهم.

وأشار المجتمعون إلى تأكيد رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا - في بيان مشترك عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701"، خلال 26 نوفمبر 2024 - العمل مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل، وتنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً.

وأعلن المجتمعون - بناء على ما سبق وإزاء تمادي اسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية - التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية.

كما أعلن المجتمعون استكمال العمل والمطالبة - عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية، اللتين نص عليهما "إعلان 27 نوفمبر 2024" - من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وأكد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي.

