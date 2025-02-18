لافروف: أوروبا تحاول التفاوض على وقف إطلاق النار فى سبيل إعادة تسليح "كييف"

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، بأن الدول الأوروبية ليست مهتمة بإرساء السلام في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أنه في حال تم منحها فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، فسوف تحاول (الدول الأوروبية) التفاوض على وقف إطلاق النار في سبيل إعادة تسليح كييف.

وقال لافروف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الاثنين- "لا أدرِ ما الذي يمكن للدول الأوروبية فعله على طاولة المفاوضات، إذا كان هدفها هو الخروج بهدنة خادعة بينما تعمل خِلسة على استمرار الحرب، فما الجدوى إذًا من دعوتها للمشاركة؟".



كما سلط كبير الدبلوماسيين الروس الضوء على فشل المحاولات الأوروبية في حل الأزمة الأوكرانية منذ 2014 وحتى الآن تحديدًا من خلال تطبيق اتفاقيات مينسك بوساطة كلًا من فرنسا وألمانيا.