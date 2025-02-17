اليوم السابع
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الإثنين، 17 فبراير 2025 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: لافروف وأوشاكوف سيبحثان الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب

الإثنين، 17 فبراير 2025 07:00 م
الكرملين: لافروف وأوشاكوف سيبحثان الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب لافروف
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الرائسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف سيبحثان مع مسؤولين أمريكيين الاستعدادات لإجراء مفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية والتحضير للاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارتهما المرتقبة إلى الرياض.


وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إن الاجتماع المرتقب بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض ستتمحور فيه المحادثات حول تمهيد الطريق أمام إجراء مفوضات محتملة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وتنظيم الاجتماع المحتمل بين رئيسي البلدين.


وصرح بيسكوف في وقت سابق من اليوم بأن لافروف وأوشاكوف سيتوجهان إلى الرياض لعقد مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين بشأن عدد من القضايا على رأسها استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين على نطاق واسع.







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