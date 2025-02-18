فصل التيار الكهربائى اليوم عن بعض المناطق بمدينة بني سويف لصيانة المُغذيات

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8.30صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا اليوم الثلاثاء، عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات المدارس والرمد والتجارة

وبحسب بيان القطاع ،تقرر قطع الكهرباء "اليوم الثلاثاء" عن (شارع المدارس - منطقه الإسكان ، جزء من أرض المحلج ،مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة ، شارع بدرخان بالمرماح ، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس ،مركز الإيمان للاشعة ،السوق التجارى ، مبنى الرى ، برج الندى).