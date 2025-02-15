اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بنجع حمادى فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق لأعمال الصيانة الدورية، اليوم السبت.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن أكشاك بالمدينة وهى "منطقة نجع حمادى، منطقة الحزب والمجتمع الجديد، منطقة الراهبات، منطقة موقف الجبانة والشونة، شارع 15 مايو، شارع 30 يونيو، منطقة السكة الحديد" من الساعة 6 صباحا حتى 8 صباحا.

ونوهت الوحدة المحلية، أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم فى تلك الفترة من فصل التيار الكهربائى وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.