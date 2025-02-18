"ذهبت لسفاح المعمورة ومرجعتش".. حكاية الضحية الثانية موكلة المتهم بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعمورة أقصى شرق محافظة الإسكندرية، قضية سفاح المعمورة التي تحمل سلسلة حتي الآن لـ3 جرائم قتل لسيدتين وشخص بطريقة بشعة نفذها المتهم "ن.ال"، والذي يعمل محاميا والمعروف بسفاح المعمورة، الذي لم يرحم ضحاياه، بعد أن تعدي عليهم بالضرب وقتلهم والتخلص من الجثث عن طريق دفنهم في شقق يستأجرها في الطوابق الأرضية بمحافظة الإسكندرية .

الضحية الثانية سيدة تبلغ العقد السادس من العمر، كانت دائمة التردد علي المصالح الحكومية لإنهاء إجراءات قضايا خاصة بها، تعرفت علي السفاح، الذي أوهمها بإنهاء جميع القضايا الخاصة بها، واستولي علي مبلغ مالي، وعند مطالبته بملفات القضايا والمبالغ المالية تهرب منها، فذهبت بلا رجعة، بعد أن استدراجها المتهم إلى شقة المعمورة البلد، وقام بقتلها ودفن جثتها في غرفة من الشقة الخاصة به.

وتباشر جهات التحقيق فى الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع المتهم "ن. ال" محامى، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، وضبط 5 آخرين 3 سيدات ورجلين، على ذمة التحقيقات فى الوقائع التى شهدتها الإسكندرية، في العثور على جثامين لسيدتين مدفونتين داخل غرفة شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، وكشف العثور علي جثة لمهندس متغيب منذ 3 سنوات بمنطقة 45 العصافرة.

وتكثف التحريات والتحقيقات من جهوده لكشف الجرائم التي ارتكبها المتهم " ن.ال" المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة ، وفحص الهواتف المحمولة التي بحوزة المتهم،وتفريغ المقاطع والصور والمراسلات،التي كان يقوم بها المتهم .

البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم "ن.م"، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق.

وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.