ترامب يعلن عن "تعريفة متبادلة" لتحقيق العدالة فى التجارة مع الدول الأخرى

واشنطن (أ ش أ)

أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأكيده على تبنى الولايات المتحدة سياسة تجارية جديدة تعتمد على مبدأ "التعريفة المتبادلة".

وقال ترامب - في بيان نشره على حسابه في منصة أكس حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تعادل تلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية، "لا أكثر ولا أقل"، حسب تعبيره.

كما شدد على أن أي محاولات لإعادة تصدير المنتجات عبر دول أخرى بهدف الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، لن يتم قبولها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار الدعم الحكومي الذي تقدمه بعض الدول لشركاتها من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب أمريكا، بالإضافة إلى الحواجز غير النقدية التي تمنع دخول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأجنبية أو تمنع الشركات الأمريكية من العمل فيها.

وقال ترامب إن هذه الإجراءات ستجلب "العدالة والازدهار" إلى نظام التجارة الأمريكي، معتبرا أن بلاده تعرضت للظلم من قبل العديد من الدول على مدى سنوات طويلة، حتى من قبل الحلفاء.

وأضاف أن على هذه الدول الآن، أن تتعامل مع أمريكا بعدالة، مشددا على ضرورة تحقيق "مستوى لعب متكافئ للعمال الأمريكيين".

وأشار ترامب إلى أنه كلف وزراء الخارجية، والتجارة، والخزانة، فضلا عن الممثل التجاري الأمريكي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ سياسة "المعاملة بالمثل" في النظام التجاري الأمريكي.

وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترا متزايدا، لا سيما بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم اعتبارا من 12 مارس المقبل، مع تطبيق رسوم متبادلة في أبريل، بالإضافة إلى تعريفات منفصلة على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات.