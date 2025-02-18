بعد انتشار فيديو الاحتفال بالمولودة الجديدة.. معلومات عن زوج الأميرة إيمان

كتبت: هناء أبو العز

بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، رزقا بمولودة أسمياها "أمينة"، وانتشر فيديو مبهجًا للعائلة، انتشرت التساؤلات أيضًا حول زوج الأميرة الذى يحمل ملامح شرقية، وكأنه أردنيًا عربيًا، فمن هو زوج الأميرة إيمان؟



يقال إن اللقاء الأول الذي جمع الأميرة إيمان وزوجها الحالي جميل ألكساندر يعود إلى ثلاث سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقت كانت تدرس في جامعة جورج تاون، بينما هو يدير أعماله، وذلك حتى إعلان الخطبة في يوليو 2022 .



1- عُرف باسم جميل ألكساندر ترميوتس، أو جيمي ترميوتس، ولكن اسمه الحقيقي هو ديميتريوس ألكساندر ثيرميوتيس تيمنا باسم جده.



2- ينحدر من عائلة ثرية تعود جذورها إلى جزيرة أندروس اليونانية، لكن انتقل الجد وزوجته إلى فنزويلا لبدء أعماله في القارة اللاتينية.



3- جميل ألكساندر هو أكبر أخواته، فلديه شقيقان أصغر منه، هما: ألكسيا وأليخاندروس.



4- درس جيمي في إدارة الأعمال في جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة، ونال بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال.



5- عمل بعد تخرجه في شركة DPM لإدارة الأصول في نيويورك، ثم عمل في شركة Amarla كرئيس لتطوير الأعمال في مقرها بأثينا.



6- في عام 2015، شارك في تأسيس شركة Outbound Ventures، وصارت من أكبر شركات بيع التجزئة من الولايات المتحدة إلى أمريكا الجنوبية وأوروبا.



7- يقال إنه اعتنق الإسلام قبل إتمام خطبته على الأميرة إيمان.



8- اسم جميل، هو الاسم الأقرب لجيمي الذي أطلقته عليه الملكة رانيا عندما تم إعلان الخطبة.