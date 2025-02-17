اليوم السابع
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"أمينة وسطينا".. العائلة الملكية فى الأردن تحتفل بقدوم حفيدة جديدة.. فيديو

الإثنين، 17 فبراير 2025 05:07 م
"أمينة وسطينا".. العائلة الملكية فى الأردن تحتفل بقدوم حفيدة جديدة.. فيديو الملك عبد الله مع حفيدته
كتب عبد الوهاب الجندى

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احتفلت العائلة الملكية في الأردن، بقدوم حفيد جديدة للأسرة الملكية "أمينة" ابنة الأميرة إيمان عبد الله الثاني.

وكتب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على حساباته بمواقع التواصل: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة، نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني زوجة جميل اسكندر ثيرميوتيس، رزقت بمولودة أسماها أمينة".

كما نشرت الملكة رانيا العبد الله، فيديو أثناء تواجد العائلة في مستشفى الولادة وكتبت: "أمينة الغالية وسط العائلة".







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