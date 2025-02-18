المؤبد لـ ميكانيكى متهم بقتل والدته والشروع فى قتل شقيقته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة ميكانيكى سيارات متهم بقتل والدته أثناء قيامها بفض خلاف بينه وبين شقيقته وشروعه فى قتل شقيقته بنطاق قسم شرطة فاقوس بالسجن المؤبد.

صدر الحكم المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان،وسكرتارية نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية ليوم ليوم 21 مارس من عام 2024 بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.م.ال 22 عاما ميكانيكى سيارات مقيم فى بندر فاقوس بدائرة القسم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجنى عليها والدته نجفة.م.ع.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها والدته عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد بأنها وحال تدخلها لفض النزاع الناشب بينه وبين شقيقته، وحال صراخها طلباً للمساعدة إنهال عليها المتهم طعناً (بسلاح أبيض سكين ) فأحدث إصابتها والتي أودت بحياتها قاصداً إزهاق روحها.

وكشفت التحقيقات بأن تلك الجناية تقدمتها جناية أخرى، وهي أنها في ذات الزمان والمكان، شرع المتهم في قتل شقيقته المجني عليها (إسلام. م. ال) بدون سبق إصرار أو ترصد بأنه ولمشاجرة نشبت بينهما استل منها سكيناً كان بحوزتها فانهال عليها طعناً محدثاً إصابتها قاصداً إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركتها بالعلاج.



وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.