المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 21415 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 6093 لسنة 2024، لشهر أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ناجي س ع" 46 عاما، سائق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في المواد المخدرة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.