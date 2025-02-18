القائم بأعمال سفارة الكويت يشيد بدور الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات لغزة

إيمان حنا

أشاد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة الوزير مفوض مشارى النيباري بدور الهلال الأحمر المصري في تذليل كافة العقبات التي تواجه شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت والتي يتم إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وفق سفارة الكويت بالقاهرة.

وأكد النيباري عقب لقائه مع الدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بحضور جاسم التمار المستشار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في دولة الكويت أمس على أهمية التعاون بين الجانبين، الذي أسفر عن وصول كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية ومستلزمات الاعاشة والمواد الغذائية والطبية للأشقاء في غزة منذ بداية حملة الابادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم ، مؤكدا استمرار جهود الإغاثة التي تقدمها بلاده عبر الهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الأهلية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في إطار الالتزام الكويتي تجاه الأشقاء.



يذكر أن الهلال الأحمر الكويتي وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية قدما العديد من الشحنات الاغاثية للفلسطينين على مدار الشهور الماضية في إطار حملة تعاطف واسعة مع المحنة الإنسانية في غزة .