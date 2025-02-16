الهلال الأحمر يستعد لاستقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات من المحافظات لأهل غزة

العريش - محمد حسين

أكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على الاستعدادات الجارية لاستقبال دفعات جديدة من قواقل تضم مئات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية موجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من تبرعات الشعب المصري.

وتأتي هذه الشحنات في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الشعب المصري، الذي دفع بها من جميع المحافظات، لتلبية احتياجات أهل غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وأوضح المصدر أن الشاحنات المحملة بكافة أنواع المساعدات الإنسانية، من مواد غذائية وطبية وأغطية ومستلزمات طوارئ، سيتم استقبالها خلال الساعات القليلة القادمة ضمن نشاط يومي من خلال الفرق التابعة للهلال الأحمر المصري لاستقبال مساعدات تصل برا من المحافظات وجوا وبحرا من الدول والمنظمات الاغاثية. وأشار إلى أن تلك المساعدات ستدخل إلى قطاع غزة تباعًا عبر معبر رفح الحدودي، الذي يعد شريان الحياة بين مصر وقطاع غزة، حيث يتم تنسيق عمليات النقل من خلال تنسيق بدخولها من معبر رفح المصري الي معبري العوجة وكرم ابوسالم ومن هناك لقطاع غزة.

وأكد المصدر أن الشعب المصري من مختلف الأقاليم والمناطق، سواء من الأرياف أو المدن أو القرى، شارك بشكل فعال في دعم هذه المبادرة الإنسانية. وأضاف أن هذه المساعدات ليست فقط نتاج جهود المؤسسات الرسمية بل هي أيضًا رسالة محبة وتضامن من الشعب المصري بأسره تجاه أشقائه في غزة، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا إلى جانب فلسطين في مواجهة التحديات الراهنة مؤكدا ان الاحصائيات تشير إلي ان نحو 80 ‎%‎ من المساعدات التي تنقل من الاراضي المصرية لغزة مصرية.

وأشار المصدر إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع عبر إرسال قوافل المساعدات بشكل يومي، وذلك تلبيةً لاحتياجات أهل غزة من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والأدوات الطبية، بالإضافة إلى المواد الإغاثية والإيوائية. وأوضح أن الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري تعمل بكامل طاقتها لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، حيث يتم استقبالهم في المستشفيات المصرية المتخصصة لتقديم العلاج والرعاية الصحية.