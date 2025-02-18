الصحة: توفير تقنية الفيديو كونفرانس لتيسير إجراءات حصول المرضى على قرارات نفقة الدولة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان إنه يتم توفير تقنية الفيديو كونفرانس، لتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزارة توسعت فى شبكة العلاج على نفقة الدولة من خلال اضافة عدد كبير من المستشفيات، مشيرا إلى أن تكلفة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضى بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة مشيرًا إلى أن القرارات شملت عدة تخصصات طبية، أبرزها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، الأمراض الجلدية والعصبية.