الجيش الكورى الجنوبى ينشر صاروخا خارقا للتحصينات وسط تهديدات بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية نشرت صاروخا جديدا محليا خارقا للتحصينات يمكنه ضرب أهداف العدو تحت الأرض، وذلك فى إطار جهودها لردع التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - " إن الجيش الكوري نشر الصاروخ التكتيكي أرض-أرض، القادر على توجيه ضربات دقيقة متزامنة في فترة زمنية قصيرة ضد قوات المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية التي تهدد منطقة سيئول الكبرى، في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن عملية النشر الأخيرة تزود الجيش بالقدرة «الساحقة» على تدمير العدو تماما في حالة الطوارئ.

وقد تم تطوير الصاروخ الباليستي التكتيكي "أورى"، الذي يعني "الرعد" في اللغة الكورية، لضرب قطع المدفعية الكورية الشمالية بعيدة المدى المخبأة في الكهوف والأنفاق. ومن المعروف أن مداه يصل إلى 180 كيلومترا.

وتتمركز العديد من قطع المدفعية بعيدة المدى في كوريا الشمالية على مسافة قريبة من منطقة العاصمة الكورية الجنوبية الأوسع نطاقا، التي يقطنها ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الجيش الكوري سيراقب عن كثب مختلف الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية في ظل الوضع الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والحفاظ على القدرة والوضع القوي لمواجهة أي تهديد كوري شمالي بطريقة ساحقة.

